Вацко: Во вторник Монзуль будет назначена главой Комитета арбитров УАФ

Во вторник, 19 февраля, состоится заседание Исполкома УАФ, на котором будет утвержден новый глава Комитета арбитров.

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Как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, на нем будет утвержден новый глава Комитета арбитров УАФ.

По данным источника, сотрудничество с итальянскими специалистами Лучано Лучи и Николой Риццоли продолжено не будет.

В то же время, новым главой судейского цеха "с большой долей вероятности" станет Екатерина Монзуль, которая, судя по всему завершит карьеру арбитра.