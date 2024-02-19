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Вацко: Во вторник Монзуль будет назначена главой Комитета арбитров УАФ

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Сотрудничество с итальянцами Луччи и Риццоли не будет продолжена

Вацко: Во вторник Монзуль будет назначена главой Комитета арбитров УАФ

uaf.ua

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Во вторник, 19 февраля, состоится заседание Исполкома УАФ, на котором будет утвержден новый глава Комитета арбитров.

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Как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, на нем будет утвержден новый глава Комитета арбитров УАФ.

По данным источника, сотрудничество с итальянскими специалистами Лучано Лучи и Николой Риццоли продолжено не будет.

В то же время, новым главой судейского цеха "с большой долей вероятности" станет Екатерина Монзуль, которая, судя по всему завершит карьеру арбитра.

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Виктор Вацко Никола Риццоли Лучано Лучи Екатерина Монзуль Комитет арбитров УАФ
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1 голосов
Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Djon (Україна)
19.02.2024 в 20:08
Ну яка голова Комітету арбитрів УАФ? Вона без скандалу та без тупих рішень жодного матчу не відсудила. Взагалі, нема чого жінкам робити у чоловічому футболі, судить жіночій.
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Комментарии 3
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Djon (Україна)
19.02.2024 в 20:08
Ну яка голова Комітету арбитрів УАФ? Вона без скандалу та без тупих рішень жодного матчу не відсудила. Взагалі, нема чого жінкам робити у чоловічому футболі, судить жіночій.
Ответить
1
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adey (Korosten)
19.02.2024 в 20:37
а хто твоїм "чоловічим" футболом керував до неї?Кочетов, Баранка, Павелка... і пошло і поєхало."... Красти можна, але кажи де вкрав, скільки, поділися зі мною і роби що хочеш."
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vlotko (Броди)
19.02.2024 в 20:45
Повністю підтримую! Саме головне, щоб вона не виходила на поле з свистком. Може більшу користь принесе на адміністративній роботі.
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