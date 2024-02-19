Вацко: Во вторник Монзуль будет назначена главой Комитета арбитров УАФ
Сотрудничество с итальянцами Луччи и Риццоли не будет продолжена
uaf.ua
Во вторник, 19 февраля, состоится заседание Исполкома УАФ, на котором будет утвержден новый глава Комитета арбитров.
Как сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко, на нем будет утвержден новый глава Комитета арбитров УАФ.
По данным источника, сотрудничество с итальянскими специалистами Лучано Лучи и Николой Риццоли продолжено не будет.
В то же время, новым главой судейского цеха "с большой долей вероятности" станет Екатерина Монзуль, которая, судя по всему завершит карьеру арбитра.
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Источник:Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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Djon (Україна)
19.02.2024 в 20:08
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