Риццоли останется куратором судей в УАФ и будет проводником Ассоциации с Коллиной, - источник
Связи в структурах ФИФА и УЕФА также нужны
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Как уже сообщалось ранее, во вторник, 19 февраля, состоится заседание Исполкома УАФ, на котором будет утвержден новый глава Комитета арбитров.
По данным украинского журналиста и комментатора Игоря Цыганика, УАФ прекратит сотрудничество с итальянским специалистом Лучано Лучи, а новым главкой Комитета арбитров станет Екатерина Монзуль.
Однако при этом, по данным Цыганыка, Никола Риццоли останется в штате УАФ – он останется куратором и наблюдателем украинского судейского корпуса.
Также Цыганык говорит о том, что Риццоли была сохранена должность еще и для того, чтобы он поддерживал связь УАФ с Пьерлуиджи Коллиной (с которым он находится в давних дружеских отношениях), который имеет огромный вес в судейских структурах УЕФА и ФИФА.
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