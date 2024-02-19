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Риццоли останется куратором судей в УАФ и будет проводником Ассоциации с Коллиной, - источник

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Связи в структурах ФИФА и УЕФА также нужны

Риццоли останется куратором судей в УАФ и будет проводником Ассоциации с Коллиной, - источник

фото из свободных источников

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Как уже сообщалось ранее, во вторник, 19 февраля, состоится заседание Исполкома УАФ, на котором будет утвержден новый глава Комитета арбитров.

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По данным украинского журналиста и комментатора Игоря Цыганика, УАФ прекратит сотрудничество с итальянским специалистом Лучано Лучи, а новым главкой Комитета арбитров станет Екатерина Монзуль.

Однако при этом, по данным Цыганыка, Никола Риццоли останется в штате УАФ – он останется куратором и наблюдателем украинского судейского корпуса.

Также Цыганык говорит о том, что Риццоли была сохранена должность еще и для того, чтобы он поддерживал связь УАФ с Пьерлуиджи Коллиной (с которым он находится в давних дружеских отношениях), который имеет огромный вес в судейских структурах УЕФА и ФИФА.

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Пьерлуиджи Коллина УЕФА ФИФА Никола Риццоли Игорь Цыганык Лучано Лучи Екатерина Монзуль Комитет арбитров УАФ
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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