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УАФ: Арбитры будут проходить полиграф и процедуру жеребьевки

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УАФ: Арбитры будут проходить полиграф и процедуру жеребьевки

Фото Павла Кубанова - УАФ

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Как мы уже сообщали, решением Исполкома Украинской ассоциации футбола главой Комитета арбитров УАФ была назначена Екатерина Монзуль.

Также Исполком поддержал предложение ввести обязательное прохождение арбитрами полиграфа (детектора лжи) в соревновательный и внесоревновательный период.

Кроме того, при назначении арбитров на матче будет использоваться система жеребьевки.

Главе комитета арбитров и администрации УАФ поручено разработать процедуры применения полиграфа и процедуры жеребьевки.

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Комитет арбитров УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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