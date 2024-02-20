УАФ: Арбитры будут проходить полиграф и процедуру жеребьевки

Как мы уже сообщали, решением Исполкома Украинской ассоциации футбола главой Комитета арбитров УАФ была назначена Екатерина Монзуль.

Также Исполком поддержал предложение ввести обязательное прохождение арбитрами полиграфа (детектора лжи) в соревновательный и внесоревновательный период.

Кроме того, при назначении арбитров на матче будет использоваться система жеребьевки.

Главе комитета арбитров и администрации УАФ поручено разработать процедуры применения полиграфа и процедуры жеребьевки.