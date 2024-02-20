УАФ: Арбитры будут проходить полиграф и процедуру жеребьевки
Нововведения от нового руководства УАФ
Фото Павла Кубанова - УАФ
Как мы уже сообщали, решением Исполкома Украинской ассоциации футбола главой Комитета арбитров УАФ
Также Исполком поддержал предложение ввести обязательное прохождение арбитрами полиграфа (детектора лжи) в соревновательный и внесоревновательный период.
Кроме того, при назначении арбитров на матче будет использоваться система жеребьевки.
Главе комитета арбитров и администрации УАФ поручено разработать процедуры применения полиграфа и процедуры жеребьевки.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Скончался автор победного гола на ЧМ-1990 Андреас Бреме
- Тони Кроос: Теперь я становлюсь фанатом Гамбурга
- Шахтер - Кривбасс, Динамо - Черноморец. Расписание матчей 19-го тура УПЛ
- Украинские Силы Обороны уничтожили за утро три российских истребителя
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн