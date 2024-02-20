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Официально: Монзуль назначена главой судейского комитета УАФ

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Ожидаемое решение теперь озвучено официально

Официально: Монзуль назначена главой судейского комитета УАФ

uaf.ua

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Во вторник, 20 февраля, состоялось заседание исполкома УАФ, на котором Ассоциация прекратила полномочия всех действующих председателей, заместителей председателей и членов постоянных комитетов УАФ.

Читайте такжеРиццоли останется куратором судей в УАФ и будет проводником Ассоциации с Коллиной, - источник

Отдельно отметим, что главой судейского комитета УАФ назначена Екатерина Монзуль.

Вероятно, с этого момента, Монзуль прекратит свою деятельность арбитра.

Напомним, что предыдущим председателем комитета был итальянец Лучано Лучи. При этом, журналист Игорь Цыганык сообщал, что итальянец Никола Риццоли останется куратором и наблюдателем украинского судейского корпуса.

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Монзуль назначена председателем судейского комитета УАФ - Источник
Екатерина Монзуль Комитет арбитров УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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