Официально: Монзуль назначена главой судейского комитета УАФ

Во вторник, 20 февраля, состоялось заседание исполкома УАФ, на котором Ассоциация прекратила полномочия всех действующих председателей, заместителей председателей и членов постоянных комитетов УАФ.

Отдельно отметим, что главой судейского комитета УАФ назначена Екатерина Монзуль.

Вероятно, с этого момента, Монзуль прекратит свою деятельность арбитра.

Напомним, что предыдущим председателем комитета был итальянец Лучано Лучи. При этом, журналист Игорь Цыганык сообщал, что итальянец Никола Риццоли останется куратором и наблюдателем украинского судейского корпуса.