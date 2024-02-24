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Силы обороны ликвидировали около восьми сотен россиян. Генштаб подытожил потери окупантов

Общие новости

Сегодня – ровно два года от начала полномасштабного вторжения

Силы обороны ликвидировали около восьми сотен россиян. Генштаб подытожил потери окупантов

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали 770 оккупантов. Также они уничтожили 122 единицы вражеской техники.

В целом потери россиян за последние два года войны – с 24 февраля 2022 года – выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 409 010 (+770) человек,
  • танков ‒ 6534 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 12425 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 9952 (+36) ед,
  • РСЗО – 999 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 684 (+2) ед,
  • самолетов – 340 (+1) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7659 (+31),
  • крылатых ракет ‒ 1905 (+2),
  • кораблей/катеров ‒ 25 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12988 (+28) ед,
  • специальной техники – 1576 (+1).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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