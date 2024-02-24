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Жуниор Мораес: Зачем использовать столько ресурсов на смерть и разрушение, а не на благо?

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Экс-форвард сборной Украины о сбитии российского самолета А-50

Жуниор Мораес: Зачем использовать столько ресурсов на смерть и разрушение, а не на благо?

фото из свободных источников

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Экс-форвард сборной Украины, "Динамо" и "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал сбитие воздушными силами Украины российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В своем инстаграм-аккаунте нападающий отреагировал в истории:

"Падение очередного российского самолета на войне. За 7 дней уничтожено самолетов на более чем 1 миллиард долларов. Насколько эти деньги могут помочь человечеству в мире? Зачем использовать столько ресурсов на смерть и разрушение, а не на благо?", - написал Мораес в соцсети.

Жуниор Мораес: Зачем использовать столько ресурсов на смерть и разрушение, а не на благо? - изображение 1
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Источник:
instagram.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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