Жуниор Мораес: Зачем использовать столько ресурсов на смерть и разрушение, а не на благо?

Экс-форвард сборной Украины, "Динамо" и "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал сбитие воздушными силами Украины российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В своем инстаграм-аккаунте нападающий отреагировал в истории:

"Падение очередного российского самолета на войне. За 7 дней уничтожено самолетов на более чем 1 миллиард долларов. Насколько эти деньги могут помочь человечеству в мире? Зачем использовать столько ресурсов на смерть и разрушение, а не на благо?", - написал Мораес в соцсети.