Матч Днепр-1 - Минай не начался вовремя из-за воздушной тревоги

Поединок 18-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Минаем" не начался в 13:00 из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Игра будет проходить в Днепре, на стадионе "Днепр-Арена". Стартовые составы здесь.

Зато в Ровно, по плану, стартовала игра между "Вересом" и "Колосом". За всеми поединками УПЛ вы можете следить на сайте UA-Футбол в разделе "Футбол онлайн".