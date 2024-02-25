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Матч Днепр-1 - Минай не начался вовремя из-за воздушной тревоги

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Возвращаемся к реалиям после турецких игр

Матч Днепр-1 - Минай не начался вовремя из-за воздушной тревоги

Фото: Днепр-1

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Поединок 18-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Минаем" не начался в 13:00 из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Игра будет проходить в Днепре, на стадионе "Днепр-Арена". Стартовые составы здесь.

Зато в Ровно, по плану, стартовала игра между "Вересом" и "Колосом". За всеми поединками УПЛ вы можете следить на сайте UA-Футбол в разделе "Футбол онлайн".

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Днепр-Арена ФК Минай СК Днепр-1 Воздушная тревога
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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