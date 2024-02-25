Матч Днепр-1 - Минай не начался вовремя из-за воздушной тревоги
Возвращаемся к реалиям после турецких игр
Фото: Днепр-1
Поединок 18-го тура УПЛ между "Днепром-1" и "Минаем" не начался в 13:00 из-за воздушной тревоги в Днепропетровской области.
Игра будет проходить в Днепре, на стадионе "Днепр-Арена". Стартовые составы здесь.
Зато в Ровно, по плану, стартовала игра между "Вересом" и "Колосом". За всеми поединками УПЛ вы можете следить на сайте UA-Футбол в разделе "Футбол онлайн".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Вот вы интересные люди": Мирон Маркевич прокомментировал трансфер Ариэльсона в Карпаты
- Реал Мадрид в чемпионате Италии нашел идеальную замену Модричу
- Бардак в обороне и злой гений Обамеянга. Марсель - Шахтер 3:1. Видео голов и обзор матча
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн