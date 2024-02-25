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Фанаты Динамо Загреб вывесили баннеры в поддержку украинских воинов – ФОТО

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Перфоманс посвящен второй годовщине с начала полномасштабной войны

Фанаты Динамо Загреб вывесили баннеры в поддержку украинских воинов – ФОТО

Фото: Телеграм-канал Bad Blue Boys

Новина українською

Фанаты "Динамо" Загреб подготовили специальный перфоменс к матчу 24 тура чемпионата Хорватии против "Риеки".

Его посвятили второй годовщине начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Одной из надписей было: “Марширують наші добровольці у кривавий тан. Визволяти братів-українців з московських кайдан”. Как можно увидеть на фото, это предложение было написано на украинском.

Также Bad Blue Boys (название ультрас загребского "Динамо") создали баннер с изображением украинского воина в форме киевского "Динамо" с надписью War Boys Club. Загребский ультрас – в хороших отношениях с киевскими ультрас White Boys Club.

Фанаты Динамо Загреб вывесили баннеры в поддержку украинских воинов – ФОТО - изображение 1
Фанаты Динамо Загреб вывесили баннеры в поддержку украинских воинов – ФОТО - изображение 2
Фанаты Динамо Загреб вывесили баннеры в поддержку украинских воинов – ФОТО - изображение 3

В этой игре против действующего лидера чемпионата Хорватии "Динамо" Загреб победило со счетом 1:0 благодаря пенальти на 90+4 минуте. Сейчас столичная команда занимает третье место в чемпионате с отрывом от “Риеки” в три очка. Правда, у динамовцев есть еще один матч в запасе.

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Источник:
Bad Blue Boys
Опубликовал: Максим Кучер
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