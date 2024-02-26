Береза - о переходе украинского кипера в Спартак: Он стал в один ряд с Тимощуком и Кивой

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза прокомментировал переход в "Спартак" экс-голкипера молодежной сборной Украины Мирослава Зновенко, который в свое время был на контракте в днепровском клубе.

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"Десятый год идет необъявленная война этой страны уродов против Украины и, я просто не знаю, это кем нужно быть, чтобы туда поехать играть? Сумасшедшим или абсолютным дебилом. Этому Зновенко абсолютно плевать, очевидно, на свою Родину и украинскую родную землю, которая его вырастила. Абсолютная измена. И здесь даже не стоит говорить, что, возможно, был политически неосведомлен и так далее.

Сознательная измена, это был абсолютно обдуманный шаг. Он выбрал сторону зла и поехал играть на Россию, страну, солдаты которой убивают ежедневно его же соотечественников, родных, близких.

Уверяю, я сделаю все, чтобы этот человек исчез со спортивной карты Украины. Вообще, это не очень важно, потому что любой, кто перешел на сторону врага – мой личный враг! Футболист или солдат, или политик. Зновенко стал в один ряд с Анатолием Тимощуком и Ильей Кивой. И всех их ждет одна и та же судьба. Закончат все одинаково, как Кива", – сказал Береза в комментарии sport-express ua.