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Павелко вышел из СИЗО, Записоцкий остался под стражей. Подробности дела

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Павелко вышел из СИЗО, Записоцкий остался под стражей. Подробности дела

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Стали известны некоторые подробности выхода на свободу из СИЗО экс-президента УАФ Андрея Павелко.

Как сообщил собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, 29 февраля коллегия судей Львовского апелляционного суда, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката Павелко, отменила решение суда первой инстанции.

Несмотря на возражения прокурора, который настаивал на необходимости содержания под стражей, отменено постановление о продлении ареста (до 16 марта 2024 года -ред.). Новая мера пресечения не избрана.

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Источник УП объясняет, что в этом производстве досудебное расследование завершено, сейчас идет ознакомление подозреваемых с делом, поэтому обжалование нынешнего решения суда на этом этапе невозможно.

Также отмечается, что коллега Павелко, бывший генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий свою апелляцию проиграл и остается под стражей.

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Андрей Павелко Юрий Записоцкий УАФ
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
29.02.2024 в 18:46
давай в Одессу ЧО ждёт
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
29.02.2024 в 18:46
давай в Одессу ЧО ждёт
Ответить
0
0

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