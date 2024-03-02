Силы Обороны уничтожили более двухсот единиц техники в сутки. Генштаб подытожил потери россиян
960 оккупантов уже не помогут захватчикам
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.
Силы Обороны ликвидировали еще 960 оккупантов. Также была уничтожена 201 единица техники, в том числе 14 танков и 47 артиллерийских систем.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 415 640 (+960 за прошедшие сутки) человек,
- танков ‒ 6624 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12611 (+29) ед,
- артиллерийских систем – 10153 (+47) ед,
- РСЗО – 1003 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 696 (+5) ед,
- самолетов – 346 (+1) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7829 (+35),
- крылатых ракет ‒ 1915 (+3),
- кораблей/катеров ‒ 25 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 13267 (+61) ед,
- специальной техники – 1617 (+6).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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