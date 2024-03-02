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Силы Обороны уничтожили более двухсот единиц техники в сутки. Генштаб подытожил потери россиян

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960 оккупантов уже не помогут захватчикам

Силы Обороны уничтожили более двухсот единиц техники в сутки. Генштаб подытожил потери россиян

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.

Силы Обороны ликвидировали еще 960 оккупантов. Также была уничтожена 201 единица техники, в том числе 14 танков и 47 артиллерийских систем.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 415 640 (+960 за прошедшие сутки) человек,
  • танков ‒ 6624 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 12611 (+29) ед,
  • артиллерийских систем – 10153 (+47) ед,
  • РСЗО – 1003 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 696 (+5) ед,
  • самолетов – 346 (+1) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7829 (+35),
  • крылатых ракет ‒ 1915 (+3),
  • кораблей/катеров ‒ 25 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13267 (+61) ед,
  • специальной техники – 1617 (+6).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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