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КМ. Колос - Диназ 1:1. Ковалевцы успевают все

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Товарищеский матч посреди чемпионата

КМ. Колос - Диназ 1:1. Ковалевцы успевают все

Фото: Колос

Новина українською

Ковалевский "Колос" сегодня, 3-го марта, провел тренировочный матч с представителем Первой лиги "Диназом". Учитывая, что вчера "Колос" играл поединок 19-го тура УПЛ против "Руха", в товарищеском матче принимали участие игроки, которые меньше дня назад находились в резерве и те, которые выходили на замену.

Игра завершилась вничью - 1:1. За "Колос" отличился Артем Гусол.

Контрольный матч. 03.03.2024

"Колос" - "Диназ" 1:1

Голы: Гусол

Состав "Колоса": Горох (Мысак, 46'), Емец, Черноморец, Гончаренко, Ильин, Милько (К), Великан (Криворучко, 46'), Гусол (Денисенко, 46'), Ореховский (Кукош, 61'), Салабай, Безбородько

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Контрольные матчи товарищеские матчи Колос (Ковалевка) Диназ (Вышгород)
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Источник:
Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 19:57
с победой! даже подлива забил
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 19:57
с победой! даже подлива забил
Ответить
0
0

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