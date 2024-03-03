КМ. Колос - Диназ 1:1. Ковалевцы успевают все
Товарищеский матч посреди чемпионата
Фото: Колос
Ковалевский "Колос" сегодня, 3-го марта, провел тренировочный матч с представителем Первой лиги "Диназом". Учитывая, что вчера "Колос" играл поединок 19-го тура УПЛ против "Руха", в товарищеском матче принимали участие игроки, которые меньше дня назад находились в резерве и те, которые выходили на замену.
Игра завершилась вничью - 1:1. За "Колос" отличился Артем Гусол.
Контрольный матч. 03.03.2024
"Колос" - "Диназ" 1:1
Голы: Гусол
Состав "Колоса": Горох (Мысак, 46'), Емец, Черноморец, Гончаренко, Ильин, Милько (К), Великан (Криворучко, 46'), Гусол (Денисенко, 46'), Ореховский (Кукош, 61'), Салабай, Безбородько
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Источник:Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.03.2024 в 19:57
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