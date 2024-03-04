Журналист: Арбитры очень переживают по поводу того, что им придется проходить полиграф

Главный редактор "ПРОФУТБОЛ Digital" Владимир Зверов рассказал об изменениях в комитете арбитров УАФ с приходом в Ассоциацию Андрея Шевченко и Екатерины Монзуль.

"Я глубже попытался разобраться в ситуации. Как выяснилось, тема с полиграфом для арбитров, о которой объявили УАФ и Андрей Шевченко, уже не проходит просто так. Несколько источников, с которыми я поговорил, подтвердили, что арбитры сейчас очень переживают по поводу того, что в конце сезона у них будет проверка на детекторе лжи. Это еще не официально, но все к этому идет.

Есть сейчас весенняя часть чемпионата, есть арбитры – и они судят справедливо, вообще было прекрасное судейство в этом туре. И они понимают, что на 99,9% в конце сезона они сядут на детектор и будут говорить о своих матчах. Переживают арбитры. А еще есть некоторые ассистенты арбитров, которые думали, что после этих слов о полиграфе для главных судей теперь будут немного больше власти и, возможно, каких-то возможностей общаться больше с кем-то из клубов. Если вы понимаете, о чем я. Но интервью Шевченко насколько я понимаю, касается не только главных арбитров, но и ассистентов и возможно еще каких-то официальных лиц, участвующих в организации матчей.

Еще из той информации, которая потихоньку просачивается – у арбитров есть новые рекомендации от нового УАФ. Это можно назвать рекомендациями, это можно назвать просьбами. Нет какого-либо конкретного определения, но попросили арбитров, отправили им письма, чтобы давать больше динамики и меньше свистеть. Для того чтобы футбол был динамичен, чтобы он не останавливался, чтобы этими свистками не дергали футболистов", – сказал Зверов.