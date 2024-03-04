Сабо: В Москве меня называли "Фашистом", меня это очень возмущало

Экс-игрок " Динамо " и сборной СССР Йожеф Сабо вспомнил свое детство, а также высказался о нынешней позиции Венгрии к войне в Украине.

– Йожеф Йожефович, вы родились в 1940 году в Ужгороде. Город к тому времени уже принадлежал Венгрии. Венгры оккупировали Ужгород 10 ноября 1938, когда Гитлер расчленил Чехословакию. Каково было ваше детство?

– Нас было 7 детей в семье – 5 братьев, две сестры. Я был самым молодым. Жили в нормальном доме. Когда пришли русаки, дом у нас забрали. Переселили в квартиру, где до этого жили солдаты. Детство было трудным. Очень тяжелым.

– Вы до сих пор продолжаете думать на венгерском?

– Мне стыдно, что я – мадьяр. Орбан уже много лет лижет задницу Путину. Орбана давно захомутали русские. Мне звонят по телефону журналисты из Будапешта, я им об этом тоже говорю. Спрашивают у меня, не боюсь ли я так жестко критиковать лидера государства. Отвечаю, что мне 84 года, кого я должен бояться?

Я окончил мадьярскую школу, семья разговаривала на венгерском. Я и словацкий знаю, ведь у семьи есть и словацкие корни. Когда в 1959 году приехал в Киев, учил, к сожалению, не украинский, а русский. Но теперь я забыл русский. Сказал своим детям и внукам, чтобы они тоже ее забыли и никогда не разговаривали с россиянами.

– Во время игровой карьеры вас называли "Фашистом" – за венгерские корни и то, что Венгрия воевала на стороне Германии. Помните, кто это выдумал?

– Придумали в Москве. Меня это очень возмущало. Когда мы с киевским "Динамо" приезжали в Москву, всегда играл против местных команд на грани фола. Они меня боялись.