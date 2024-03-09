  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шевченко посетил один из матчей УПЛ
В тренде

Шевченко посетил один из матчей УПЛ

Общие новости

Команда-хозяин борется за чемпионство

Шевченко посетил один из матчей УПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко посетил матч 20-го тура УПЛ "Полесье" - "Александрия". Игра проходит на Центральном стадионе Житомира.

Шевченко наблюдает за поединком в присутствии президента "Полесья" Геннадия Буткевича. Житомиряне сейчас занимают 6-е место в УПЛ, а александрийцы - 12-е.

По теме
yellow-arrow
Голкипер Руха Ледвий: Днепру-1 не нужно много моментов чтобы забить
yellow-arrow
Нападающий Вереса Мрвальевич: Надеюсь, что теперь начнем побеждать
yellow-arrow
Пихаленок - о частых тревогах во время матчей: К этому привыкнуть нельзя
Андрей Шевченко ФК Александрия Житомир УПЛ Полесье (Житомир) Геннадий Буткевич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
efim423 (odessa)
09.03.2024 в 17:59
и зачитал заповит
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 6
efim423 (odessa)
09.03.2024 в 17:59
и зачитал заповит
Ответить
1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.03.2024 в 18:02
тонкий троллинг)))
Ответить
0
0
Kondor (Веселе)
09.03.2024 в 17:29
"Команда-господар бореться за чемпіонство"-Уже,мабуть,не бореться.
Ответить
1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.03.2024 в 17:44
усика ждут - тогда будут не бороться, а биться))
Ответить
1
0
avatar
Вarcelinius
09.03.2024 в 17:59
маскот АТБ?
 
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.03.2024 в 18:01
скорее тайсон фьюри - маСКОТ))))
 
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости