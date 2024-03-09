Шевченко посетил один из матчей УПЛ
Команда-хозяин борется за чемпионство
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент УАФ Андрей Шевченко посетил матч 20-го тура УПЛ "Полесье" - "Александрия". Игра проходит на Центральном стадионе Житомира.
Шевченко наблюдает за поединком в присутствии президента "Полесья" Геннадия Буткевича. Житомиряне сейчас занимают 6-е место в УПЛ, а александрийцы - 12-е.
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Источник:Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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efim423 (odessa)
09.03.2024 в 17:59
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