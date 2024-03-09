Голкипер Руха Ледвий: Днепру-1 не нужно много моментов чтобы забить

Голкипер "Руха" Дмитрий Ледвий прокомментировал победный результат в матче против "Днепра-1".

Очень хорошая игра против текущего лидера УПЛ - "Днепр-1" сильный соперник. Воздушные тревоги внесли свои коррективы в этот поединок, но нам удалось дотерпеть и получить положительный результат. Если честно, то довольно трудно, когда матч трижды прерывается, прежде всего трудно в ментальном плане настроиться на игру.

"Рух" хорошо провел этот матч и заслуженно победил. Эти три очка получила команда, а не я один, поэтому не хотел бы говорить о своей игре. Все мы довольны победой, ведь в первом круге уступили "Днепру-1" из-за собственных ошибок. Сегодня мы их исправили и взяли реванш. Важно было качественно действовать на поле, ведь днепрянам не нужно много моментов чтобы забить. Но "Рух" качественно сыграл и сумел одержать победу.