Голкипер Руха Ледвий: Днепру-1 не нужно много моментов чтобы забить
Победа на выезде
Фото: Рух
Голкипер "Руха" Дмитрий Ледвий прокомментировал победный результат в матче против "Днепра-1".
Очень хорошая игра против текущего лидера УПЛ - "Днепр-1" сильный соперник. Воздушные тревоги внесли свои коррективы в этот поединок, но нам удалось дотерпеть и получить положительный результат. Если честно, то довольно трудно, когда матч трижды прерывается, прежде всего трудно в ментальном плане настроиться на игру.
"Рух" хорошо провел этот матч и заслуженно победил. Эти три очка получила команда, а не я один, поэтому не хотел бы говорить о своей игре. Все мы довольны победой, ведь в первом круге уступили "Днепру-1" из-за собственных ошибок. Сегодня мы их исправили и взяли реванш. Важно было качественно действовать на поле, ведь днепрянам не нужно много моментов чтобы забить. Но "Рух" качественно сыграл и сумел одержать победу.
Львовяне занимают 5-е место в УПЛ. В следующем туре их ждет игра с "Металлистом 1925". Матч запланирован на 16-е марта.
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