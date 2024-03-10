Худжамов – слова Папы Римского относительно войны: Церковь все дальше от Бога и от настоящей веры
В этом случае церковный служитель "дал в стойку"
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер голкиперов сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал слова Папы римского Франциска, заявившего, что Украине в войне с Россией нужно поднять белый флаг и согласиться на переговоры.
“Когда Папа не за веру, а за деньги! Во время Второй мировой войны Папа Пий XII просил Польшу сдаться нацистам и не сопротивляться.
Церковь все дальше от Бога и от подлинной веры”, - написал Худжамов в своем Instagram.
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10.03.2024 в 15:07
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