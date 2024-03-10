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Худжамов – слова Папы Римского относительно войны: Церковь все дальше от Бога и от настоящей веры

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В этом случае церковный служитель "дал в стойку"

Худжамов – слова Папы Римского относительно войны: Церковь все дальше от Бога и от настоящей веры

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Тренер голкиперов сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал слова Папы римского Франциска, заявившего, что Украине в войне с Россией нужно поднять белый флаг и согласиться на переговоры.

“Когда Папа не за веру, а за деньги! Во время Второй мировой войны Папа Пий XII просил Польшу сдаться нацистам и не сопротивляться.

Церковь все дальше от Бога и от подлинной веры”, - написал Худжамов в своем Instagram.

Худжамов – слова Папы Римского относительно войны: Церковь все дальше от Бога и от настоящей веры - изображение 1
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Рустам Худжамов Папа Римский
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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
10.03.2024 в 15:07
Покійний Йоан Павел II таку маячню ніколи би не сказав. Де ті люди, які мали палкі сердця та сталеві яйця? Де Рональд Рейган, де Маргарет Тетчер, де Йоан Павел II? Нажаль, немає зараз таких людей.
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Комментарии 4
Лекарь (село Дарниця)
10.03.2024 в 15:07
Покійний Йоан Павел II таку маячню ніколи би не сказав. Де ті люди, які мали палкі сердця та сталеві яйця? Де Рональд Рейган, де Маргарет Тетчер, де Йоан Павел II? Нажаль, немає зараз таких людей.
Ответить
1
2
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.03.2024 в 14:21
Золоті слова.
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3
1
download1 (huyersk)
10.03.2024 в 14:01
Якщо капнути глибше, то церква завжди була такою. Якщо цим цікавитися. Та не носити рожеві окуляри.
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4
1
Algrab (Костопiль)
10.03.2024 в 14:09
Церква завжди була інструментом для заробляння грошей, а нормальних та адекватних церковних керманичів- одиниці...Сьогоднішній папа- ще той 321...
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