Худжамов – слова Папы Римского относительно войны: Церковь все дальше от Бога и от настоящей веры

Тренер голкиперов сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал слова Папы римского Франциска, заявившего, что Украине в войне с Россией нужно поднять белый флаг и согласиться на переговоры.

“Когда Папа не за веру, а за деньги! Во время Второй мировой войны Папа Пий XII просил Польшу сдаться нацистам и не сопротивляться.

Церковь все дальше от Бога и от подлинной веры”, - написал Худжамов в своем Instagram.