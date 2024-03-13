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В российской Рязани дроны атаковали очередной нефтезавод - загорелся пожар

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В российской Рязани дроны атаковали очередной нефтезавод - загорелся пожар

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Утром 13 марта в российской Рязани раздались три взрыва.

Как сообщают местные Telegram-каналы, беспилотники атаковали нефтезавод AO "Рязаньнефтепродукт". В результате на территории предприятия произошел пожар, пострадали два человека.

По информации канала 112, один из дронов попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов. Площадь пожара по разным данным составляет "100-200 квадратных метров".

Напомним, в ночь на вторник, 12 марта, на территории России случилось сразу несколько взрывов на заводах и нефтебазах.

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Источник:
ASTRA
Опубликовал: Александр Бураков
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