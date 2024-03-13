В российской Рязани дроны атаковали очередной нефтезавод - загорелся пожар

Утром 13 марта в российской Рязани раздались три взрыва.

Как сообщают местные Telegram-каналы, беспилотники атаковали нефтезавод AO "Рязаньнефтепродукт". В результате на территории предприятия произошел пожар, пострадали два человека.

По информации канала 112, один из дронов попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов. Площадь пожара по разным данным составляет "100-200 квадратных метров".