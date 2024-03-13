Суд продлил Нестору Шуфричу содержание под стражей еще на два месяца

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей президенту Федерации стрельбы из лука Украины, бывшему владельцу футбольного клуба "Говерла" и народному депутату Нестору Шуфричу еще на два месяца.

"Я шесть месяцев нахожусь в физических условиях, которые были утверждены еще, пожалуй, в 30 лет, или как минимум при КГБ СССР. Я считаю, что есть посягательство на мои конституционные права с точки зрения свободы, есть посягательство на мои права по выполнению полномочий народного депутата.

Я не понимаю, как за объективную критику власти можно привлекать человека к ответственности, тем более криминальной, тем более за измену. Считаю, что мое преследование заказное", — сказал Шуфрич.