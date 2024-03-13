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Помощник Шевченко Тассотти вошел в комитет сборных УАФ, Баранка сохранил свою должность

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УАФ утвердила состав комитетов Ассоциации

Помощник Шевченко Тассотти вошел в комитет сборных УАФ, Баранка сохранил свою должность

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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13 января в Доме футбола состоялось заседание Исполкома УАФ, в ходе которого были утверждены состава комитетов Ассоциации.

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Среди интересных новых лиц в комитетах – Мауро Тассотти в комитете национальных сборных, который работал ассистентом Шевченко, когда тот возглавлял сборную Украины и "Дженоа".

Главой комитета стал Андрей Шевченко, его заместителями – Сергей Ребров и Мауро Тассотти.

Франческо Баранка сохранил свою должность главы Комитета этики и честной игры.

Комитет арбитров возглавила Екатерина Монзуль, а ее заместителем стал Владимир Петров.

Также в судейский комитет вошли Анатолий Абдулла, Евгений Арановский, Валентин Вакула, Юрий Можаровский, Юрий Мосейчук, Михаил Овчар и Игорь Хиблин.

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Андрей Шевченко Франческо Баранка Екатерина Монзуль Мауро Тассотти УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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