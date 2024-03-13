Помощник Шевченко Тассотти вошел в комитет сборных УАФ, Баранка сохранил свою должность

13 января в Доме футбола состоялось заседание Исполкома УАФ, в ходе которого были утверждены состава комитетов Ассоциации.

Среди интересных новых лиц в комитетах – Мауро Тассотти в комитете национальных сборных, который работал ассистентом Шевченко, когда тот возглавлял сборную Украины и "Дженоа".

Главой комитета стал Андрей Шевченко, его заместителями – Сергей Ребров и Мауро Тассотти.

Франческо Баранка сохранил свою должность главы Комитета этики и честной игры.

Комитет арбитров возглавила Екатерина Монзуль, а ее заместителем стал Владимир Петров.

Также в судейский комитет вошли Анатолий Абдулла, Евгений Арановский, Валентин Вакула, Юрий Можаровский, Юрий Мосейчук, Михаил Овчар и Игорь Хиблин.