Около тысячи единиц живой силы. Общие боевые потери РФ в войне с Украиной с учетом последних суток
Стабильные показатели работы ВСУ
Новинарня
За последние сутки, 14 марта, Силы Обороны Украины уничтожили еще 970 окупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Уже четвертый день подряд выводятся из строя вражеские системы ПВО. Кроме этого, уничтожены девять единиц специальной техники и 17 боевых бронированных машин.
Общие боевые потери РФ за период полномасштабного вторжения составляют:
- личного состава‒ 427840 (+970);
- танков‒ 6757 (+5);
- бронированных машин‒ 12938(+17);
- артсистем – 10565 (+11);
- РСЗО – 1017 (+0);
- средств ПВО‒ 717 (+2);
- самолетов – 347;
- вертолетов – 325;
- БПЛА – 8220 (+15);
- крылатые ракеты‒ 1920 (+1);
- кораблей/катеров ‒ 26;
- подводных лодок – 1;
- автотехники+автоцистерны – 13959(+27);
- спецтехники‒ 1708 (+9).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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