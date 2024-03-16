  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы Обороны за минувшие сутки ликвидировали 1160 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
В тренде

Силы Обороны за минувшие сутки ликвидировали 1160 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Общие новости

Более одной сотни техники тоже уже не помогут захватчикам

Силы Обороны за минувшие сутки ликвидировали 1160 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Erçin Ertürk

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы Обороны Украины в течение пятницы ликвидировали 1160 человек. Также были уничтожены 119 единиц вражеской техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 429 580 (+1160 за прошедшие сутки) человек,
  • танков ‒ 6779 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 12973 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 10606 (+26) ед,
  • РСЗО – 1017 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 719 (+2) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8268 (+14),
  • крылатых ракет ‒ 1922 (+2),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14024 (+31) ед,
  • специальной техники – 1712 (+1).
По теме
yellow-arrow
ПВО сбила два из двух ударных дронов, которыми россияне атаковали ночью
yellow-arrow
Жребий четвертьфиналов еврокубков, новости по травме Цыганкова, спарринг Шахтера. Главные новости за 15 марта
yellow-arrow
Макрон - Путину: Неуместно угрожать Франции, когда у нас есть ядерное оружие
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости