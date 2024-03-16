Силы Обороны за минувшие сутки ликвидировали 1160 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Более одной сотни техники тоже уже не помогут захватчикам
Erçin Ertürk
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы Обороны Украины в течение пятницы ликвидировали 1160 человек. Также были уничтожены 119 единиц вражеской техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 429 580 (+1160 за прошедшие сутки) человек,
- танков ‒ 6779 (+21) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12973 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 10606 (+26) ед,
- РСЗО – 1017 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 719 (+2) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8268 (+14),
- крылатых ракет ‒ 1922 (+2),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14024 (+31) ед,
- специальной техники – 1712 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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