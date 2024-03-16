Шищенко - о 0:1 с Оболонью: Была агрессия, но не было качества в атаке
Серия без побед продолжилась
Фото: facebook.com/pfczvyagel
Житомирское "Полесье" уступило "Оболони" (0:1) в 21-м туре УПЛ. Исполняющий обязанности главного тренера житомирян Сергей Шищенко отказался от послематчевой пресс-конференции, зато пообщался с журналистом УПЛ ТВ.
Я очень горжусь ребятами, потому что мы переломили игру вдесятером. У нас было преимущество, я считаю, где-то с 20-й минуты матча. Второй тайм очень хороший у нас, потому что мы доминировали. Была агрессия, но не было качества в атаке.
Мы усилили атаку, потому что "Оболонь" просела, и мы рассчитывали на этих игроков в атаке. У нас это получалось, и Кушниренко очень хорошо вошел в игру, усилил игру. Мы думали исправить ситуацию, отыграться, но не повезло нам.
Эмоции зашкаливают сегодня, потому что они понимают, что мы проиграли, но проиграли достойно. У нас было преимущество, я вижу, как ребята настроены. Думаю, пауза на сборные пойдет нам на пользу, потому что нам надо много работать. Я вижу, как ребята работают, думаю, у нас все получится и будет все хорошо.
"Полесье" не побеждает в УПЛ 7 матчей подряд. В следующем туре команда сыграет с "Черноморцем". Игра запланирована на 30-е марта.
Популярное сейчас
- А стоило ли начинать? Металлист 1925 - Рух 1:4
- Известно, кого игроки Ливерпуля хотели бы видеть в качестве тренера
- Жребий четвертьфиналов еврокубков, новости по травме Цыганкова, спарринг Шахтера. Главные новости за 15 марта
- Орбан в праздничной речи обратился к толпе помочь "оккупировать Брюссель"
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
- "Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир