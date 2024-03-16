Шищенко - о 0:1 с Оболонью: Была агрессия, но не было качества в атаке

Житомирское "Полесье" уступило "Оболони" (0:1) в 21-м туре УПЛ. Исполняющий обязанности главного тренера житомирян Сергей Шищенко отказался от послематчевой пресс-конференции, зато пообщался с журналистом УПЛ ТВ.

Я очень горжусь ребятами, потому что мы переломили игру вдесятером. У нас было преимущество, я считаю, где-то с 20-й минуты матча. Второй тайм очень хороший у нас, потому что мы доминировали. Была агрессия, но не было качества в атаке.

Мы усилили атаку, потому что "Оболонь" просела, и мы рассчитывали на этих игроков в атаке. У нас это получалось, и Кушниренко очень хорошо вошел в игру, усилил игру. Мы думали исправить ситуацию, отыграться, но не повезло нам.

Эмоции зашкаливают сегодня, потому что они понимают, что мы проиграли, но проиграли достойно. У нас было преимущество, я вижу, как ребята настроены. Думаю, пауза на сборные пойдет нам на пользу, потому что нам надо много работать. Я вижу, как ребята работают, думаю, у нас все получится и будет все хорошо.