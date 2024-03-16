Квасница: Ничего удивительного, что сегодня Рух быстро обеспечил себе большое преимущество в счете
Игрок Руха прокомментировал победный матч
Фото: Рух
Нападающий "Руха" Илья Квасница прокомментировал победный результат в выездном матче с "Металлистом 1925" (1:4) в рамках 21-го тура УПЛ. Львовяне уже в первом тайме получили комфортное преимущество в 4 мяча. Один из голов забил Квасница.
Главное, что удалось победить. Возможно, второй тайм мы сыграли хуже, чем первую половину матча, но удаление внесло коррективы в нашу игру. Хорошо, что смогли забить четыре гола в первом тайме и спокойно довести дело до конца.
Мы много работаем на тренировках, наигрываем как позиционную атаку, так и контратаки, поэтому ничего удивительного, что сегодня "Рух" реализовал свои моменты и быстро обеспечил себе большое преимущество в счете. Относительно своего гола, то Евгений Пастух отдал хорошую передачу, я выскочил один на один и забил.
Приятно одерживать такие победы и хочется продолжать так и дальше. В УПЛ нет сейчас легких соперников, поэтому нельзя сбавлять обороты, а надо продолжать плодотворно работать.
"Рух" занимает 5-е место в УПЛ. В следующем туре команда Виталия Пономарева сыграет против "ЛНЗ". Матч запланирован на 1-е апреля.
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