Квасница: Ничего удивительного, что сегодня Рух быстро обеспечил себе большое преимущество в счете

Нападающий "Руха" Илья Квасница прокомментировал победный результат в выездном матче с "Металлистом 1925" (1:4) в рамках 21-го тура УПЛ. Львовяне уже в первом тайме получили комфортное преимущество в 4 мяча. Один из голов забил Квасница.

Главное, что удалось победить. Возможно, второй тайм мы сыграли хуже, чем первую половину матча, но удаление внесло коррективы в нашу игру. Хорошо, что смогли забить четыре гола в первом тайме и спокойно довести дело до конца.

Мы много работаем на тренировках, наигрываем как позиционную атаку, так и контратаки, поэтому ничего удивительного, что сегодня "Рух" реализовал свои моменты и быстро обеспечил себе большое преимущество в счете. Относительно своего гола, то Евгений Пастух отдал хорошую передачу, я выскочил один на один и забил.

Приятно одерживать такие победы и хочется продолжать так и дальше. В УПЛ нет сейчас легких соперников, поэтому нельзя сбавлять обороты, а надо продолжать плодотворно работать.