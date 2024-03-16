Слюбик: Несколько голов удалось забить после удачного прессинга и быстрого отбора мяча
4 гола в первом тайме!
Фото: Рух
Защитник "Руха" Богдан Слюбик прокомментировал уверенную победу команды над "Металлистом 1925" на выезде (1:4).
Если честно, то сам немного удивлен, что нам так удался первый тайм. "Рух" забил четыре гола еще в первой половине игры и был заряжен на победу. Все игроки демонстрировали бешеный настрой, хотели забить как можно больше голов и мы это сделали.
Я думаю, что команда полностью выполнила установку тренерского штаба. Мы хорошо играли один в один с игроками "Металлиста 1925", в частности несколько голов удалось забить именно после удачного прессинга и быстрого отбора мяча. После удаления нам стало трудно, ведь обычно игроки "Руха" действуют именно один в один, а здесь мы потеряли игрока и оказались в меньшинстве. Эта красная карточка изменила все наши планы, потому что пришлось перестраивать свою игру. Впрочем команда проявила характер и все ребята заслужили эту победу, благодарен каждому за такую самоотдачу.
Конечно, нам важно побеждать в каждом матче. Это приятно, а также позволяет увереннее чувствовать себя в турнирной таблице. Хочется продолжить получать такой хороший результат.
"Рух" занимает 5-е место в УПЛ. В следующем туре команда Виталия Пономарева сыграет против "ЛНЗ". Матч запланирован на 1-е апреля.
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