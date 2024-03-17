Второй тайм матча Черноморец - Верес отложили из-за воздушной тревоги
Подождем
Фото: Чорноморець
В Одессе завершился первый тайм матча 21-го тура УПЛ "Черноморец" - "Верес". После 45-ти минут лидируют ровенчане со счетом 0:1 благодаря голу Мрвалевича. Черногорец отметился 3-м голом за "Верес" в последних 3-х играх.
Однако начать второй тайм не удалось - в Одессе объявили воздушную тревогу. Команды проследовали в укрытие. Напомним, что матч проходит без болельщиков.
Следить за событиями в игре вы можете с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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