Второй тайм матча Черноморец - Верес отложили из-за воздушной тревоги

В Одессе завершился первый тайм матча 21-го тура УПЛ "Черноморец" - "Верес". После 45-ти минут лидируют ровенчане со счетом 0:1 благодаря голу Мрвалевича. Черногорец отметился 3-м голом за "Верес" в последних 3-х играх.

Однако начать второй тайм не удалось - в Одессе объявили воздушную тревогу. Команды проследовали в укрытие. Напомним, что матч проходит без болельщиков.

Следить за событиями в игре вы можете с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.