"Один из лучших продавцов в истории". Трамп отметился скандальным заявлением о Зеленском

Кандидат президентских выборов в США Дональд Трамп снова раскритиковал военную и финансовую помощь Украине.

Издевательское заявление прозвучало во время выступления Трампа на предвыборном митинге в округе Монтгомери штата Огайо.

Он доказывал своим сторонникам, что предоставление кредитов Украине было бы более предпочтительным подходом, чем просто "выдача чеков".

"Одолжите им деньги, а не просто вручите им чек на 60 миллиардов [долларов - прим.]. Говорю вам: Зеленский — один из величайших продавцов в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 50 или 60 миллиардами долларов. Я никогда не был в состоянии сделать это. Он лучший продавец", - цитирует американского политика Polskie Radio.

Комментарии Трампа прозвучали в ответ на просьбу американских законодателей утвердить масштабный пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов США для отражения российского вторжения.