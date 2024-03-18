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"Один из лучших продавцов в истории". Трамп отметился скандальным заявлением о Зеленском

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Новое заявление кандидата в президенты США от Республиканской Партии относительно Украины

"Один из лучших продавцов в истории". Трамп отметился скандальным заявлением о Зеленском

CNN

Новина українською

Кандидат президентских выборов в США Дональд Трамп снова раскритиковал военную и финансовую помощь Украине.

Издевательское заявление прозвучало во время выступления Трампа на предвыборном митинге в округе Монтгомери штата Огайо.

Он доказывал своим сторонникам, что предоставление кредитов Украине было бы более предпочтительным подходом, чем просто "выдача чеков".

"Одолжите им деньги, а не просто вручите им чек на 60 миллиардов [долларов - прим.]. Говорю вам: Зеленский — один из величайших продавцов в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 50 или 60 миллиардами долларов. Я никогда не был в состоянии сделать это. Он лучший продавец", - цитирует американского политика Polskie Radio.

Комментарии Трампа прозвучали в ответ на просьбу американских законодателей утвердить масштабный пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов США для отражения российского вторжения.

Напомним, в начале февраля Трамп заявил на митинге, что он "поощрит" Россию атаковать любого члена НАТО, если они задолжали деньги альянсу.

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Источник:
Polskie Radio
Опубликовал: Александр Бураков
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