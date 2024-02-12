Трамп: США не будут защищать союзников по НАТО от России, если они задолжали деньги Альянсу

Дональд Трамп заявил, что будет поощрять Россию атаковать союзников по НАТО, которые мало платят.

Как информирует The New York Times, об этом экс-президент Трамп заявил во время выступления в штате Южная Каролина.

Он отметил, что во время его президентства он сказал лидерам стран НАТО, что "будет поощрять Россию делать все, что ей вздумается" с государствами, которые задолжали выплатить военному альянсу деньги.

Трамп не дал четко понять, намерен ли он когда-нибудь выполнить такую угрозу и что это будет означать для альянса, но его комментарий, вероятно, вызовет беспокойство среди членов НАТО, которые и так сильно нервничают из-за перспективы возвращения Трампа на пост президента.

Некоторые европейские чиновники и эксперты по внешней политике заявили, что они обеспокоены тем, что Россия может вторгнуться в страну НАТО после завершения войны с Украиной, и эти опасения, по их словам, усиливаются из-за возможной победы Трампа на выборах осенью 2024 года.

Трамп ранее выражал убеждение, что поддержка НАТО слишком обременительна для Соединенных Штатов, заявляя, что альянс истощает их финансовые и военные ресурсы. На сайте его предвыборной кампании говорится, что страна должна "переоценить цель организации".

В прошлом он вспоминал, как частно говорил членам НАТО, что Соединенные Штаты не будут защищать их от российских нападений, если у них есть задолженность. В прошлом году во время предвыборной речи он заявил, что "сотни миллиардов долларов потекли рекой" в НАТО после того, как он сделал эту угрозу.

В субботу Трамп снова вспомнил разговор с одним европейским лидером, который спросил, будут ли США защищать его страну в случае нападения России, если у государства долг перед НАТО.

"Нет, я бы не защищал вас. На самом деле я бы поощрял их делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны оплатить свои счета", – сказал тогда бывший президент США.