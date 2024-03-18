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Шмигаль рассказал о планах Украины начать переговоры о вступлении в ЕС в первой половине года

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Премьер-министр считает, что Украине по силам пополнить состав евросемьи раньше предполагаемых сроков

Шмигаль рассказал о планах Украины начать переговоры о вступлении в ЕС в первой половине года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина стремится начать переговоры по вступлению с Евросоюз в первом полугодии 2024 года. Об этом в интервью Euractiv заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы ждем и хотим получить одобрение Европейского совета на ближайшем заседании и верим, что сможем начать переговоры о вступлении в первой половине этого года".

На прошлой неделе Европейская комиссия направила государствам-членам проект рамок переговоров о вступлении Украины и Молдовы в соответствии с решением лидеров ЕС, принятым в декабре.

"Мы надеемся, что наши европейские партнеры одобрят его без каких-либо дополнительных поправок, как предлагает Еврокомиссия.

Президент [Европейского совета - прим.] Шарль Мишель назвал 2030 год возможным целевым годом для дальнейшего расширения ЕС, но мы делаем все возможное для Украины, чтобы это произошло раньше сразу после нашей победы. Мы выполняем нашу домашнюю работу очень быстро - я думаю, что это займет у нас не больше двух лет", - сказал премьер-министр Украины.

Напомним, в декабре 2023 года лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

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Источник:
Euractiv
Опубликовал: Александр Бураков
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