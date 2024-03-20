ГУР совершило атаку на российский Энгельс. На авиабазе находилось 11 самолетов

Ранним утром среды, 20 марта, дроны массированно атаковали российский Энгельс, где расположен военный аэродром. Как сообщают источники NV – за этой атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

По утверждению российского Минобороны, ночью 20 марта были сбиты четыре украинских беспилотника над территорией Саратовской области и один над Белгородской областью. В то же время жители Энгельса сообщали в соцсетях о ряде взрывов в городе. По их словам, над городом было слышно от двух до четырех громких взрывов, от которых "дрожали окна в рамах". Перед этим жители слышали сирену и звук мотора в небе.

Издание "Схемы" показало спутниковые снимки за 19 марта 2024 года. На изображениях можно заметить, что на территории аэродрома Энгельс находились 11 самолетов, девять из которых являются стратегическими бомбардировщиками: шесть Ту-95, один из которых в нерабочем состоянии, и три Ту-160.

Ранее этот аэродром уже был атакован в конце 2022 года. Тогда в российском Минобороны заявили, что сбили три дрона, и падение их обломков привело к гибели трех военных.