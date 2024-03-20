ГУР совершило атаку на российский Энгельс. На авиабазе находилось 11 самолетов
Последствия уточняются
РБК
Ранним утром среды, 20 марта, дроны массированно атаковали российский Энгельс, где расположен военный аэродром. Как сообщают источники NV – за этой атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.
По утверждению российского Минобороны, ночью 20 марта были сбиты четыре украинских беспилотника над территорией Саратовской области и один над Белгородской областью. В то же время жители Энгельса сообщали в соцсетях о ряде взрывов в городе. По их словам, над городом было слышно от двух до четырех громких взрывов, от которых "дрожали окна в рамах". Перед этим жители слышали сирену и звук мотора в небе.
Издание "Схемы" показало спутниковые снимки за 19 марта 2024 года. На изображениях можно заметить, что на территории аэродрома Энгельс находились 11 самолетов, девять из которых являются стратегическими бомбардировщиками: шесть Ту-95, один из которых в нерабочем состоянии, и три Ту-160.
Ранее этот аэродром уже был атакован в конце 2022 года. Тогда в российском Минобороны заявили, что сбили три дрона, и падение их обломков привело к гибели трех военных.
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