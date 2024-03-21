Легион "Свобода России" назвал потери армии РФ в результате рейда добровольцев в двух областях

Российская армия потеряла не менее 1500 военных убитыми и ранеными в результате рейда добровольцев в Курской и Белгородской областях РФ.

Об этом заявил представитель Легиона "Свобода России" Алексей Барановский во время пресс-конференции.

Кроме того, российским добровольцам удалось уничтожить и повредить 171 единицу боевой техники. Также Барановский отметил, что через несколько дней им удалось освободить от путинского режима два населенных пункта.

Таким образом, общие потери России из-за рейда составляют:

651 – безвозвратные потери;

980 – ранены

37 – взято в плен;

121 – уничтожено единиц техники;

50 – единиц техники выведено из строя.