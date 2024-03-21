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Легион "Свобода России" назвал потери армии РФ в результате рейда добровольцев в двух областях

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Первые лица добровольческих батальонов опубликовали новые данные о потерях противника

Легион "Свобода России" назвал потери армии РФ в результате рейда добровольцев в двух областях

фото из соцсетей

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Российская армия потеряла не менее 1500 военных убитыми и ранеными в результате рейда добровольцев в Курской и Белгородской областях РФ.

Об этом заявил представитель Легиона "Свобода России" Алексей Барановский во время пресс-конференции.

Кроме того, российским добровольцам удалось уничтожить и повредить 171 единицу боевой техники. Также Барановский отметил, что через несколько дней им удалось освободить от путинского режима два населенных пункта.

Таким образом, общие потери России из-за рейда составляют:

  • 651 – безвозвратные потери;
  • 980 – ранены
  • 37 – взято в плен;
  • 121 – уничтожено единиц техники;
  • 50 – единиц техники выведено из строя.

Напомним, 12 марта легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон вошли в Курскую и Белгородскую области рф в рамках совместной операции.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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