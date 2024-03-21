Легион "Свобода России" назвал потери армии РФ в результате рейда добровольцев в двух областях
Первые лица добровольческих батальонов опубликовали новые данные о потерях противника
фото из соцсетей
Российская армия потеряла не менее 1500 военных убитыми и ранеными в результате рейда добровольцев в Курской и Белгородской областях РФ.
Об этом заявил представитель Легиона "Свобода России" Алексей Барановский во время пресс-конференции.
Кроме того, российским добровольцам удалось уничтожить и повредить 171 единицу боевой техники. Также Барановский отметил, что через несколько дней им удалось освободить от путинского режима два населенных пункта.
Таким образом, общие потери России из-за рейда составляют:
- 651 – безвозвратные потери;
- 980 – ранены
- 37 – взято в плен;
- 121 – уничтожено единиц техники;
- 50 – единиц техники выведено из строя.
Напомним,
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