Надеин: Планируем еще один благотворительный матч в Европе с мощным клубом

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о визите команды к немецкому клубу "Рот-Вайсс" в Эссен (Германия), а также анонсировал новый благотворительный матч с европейским коллективом.

Все по-немецки разумно, прагматично. Правильный подход. Мы поговорили с президентом клуба о том, как формируется бюджет. У них футбольный клуб - это не убыточный проект. Есть спонсоры, зрители, телеправа. Для полумиллионного Эссена - это мощный клуб. Хорошая инфраструктура, тренировочные поля. Это не "Байерн" (Мюнхен). Но мы получили полезный опыт.

В Эсселе почти 13 тысяч членов клуба, которые участвуют в выборах президента, принимают решения. Очень похоже на наш формат с акционерами.

Также мы пообщались с мэром города. Этот матч - благотворительный. Война имеет два измерения: за наши границы и за наших детей. Сегодня мы будем играть именно за наших детей. Для них мы развиваем инфраструктуру в Ровно. Ровно и Эссен - города побратимы. "Верес" и "Рот-Вайс" - клубы побратимы. И таких матчей нужно больше. Мы уже планируем еще один благотворительный матч в другой стране Европы. Но также с мощным клубом. Наши союзники нам помогают и мы совместно пытаемся пережить эти непростые времена.