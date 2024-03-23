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Надеин: Планируем еще один благотворительный матч в Европе с мощным клубом

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Сегодня Верес играл в Германии

Надеин: Планируем еще один благотворительный матч в Европе с мощным клубом

Фото: НК "Верес"

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Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о визите команды к немецкому клубу "Рот-Вайсс" в Эссен (Германия), а также анонсировал новый благотворительный матч с европейским коллективом.

Все по-немецки разумно, прагматично. Правильный подход. Мы поговорили с президентом клуба о том, как формируется бюджет. У них футбольный клуб - это не убыточный проект. Есть спонсоры, зрители, телеправа. Для полумиллионного Эссена - это мощный клуб. Хорошая инфраструктура, тренировочные поля. Это не "Байерн" (Мюнхен). Но мы получили полезный опыт.

В Эсселе почти 13 тысяч членов клуба, которые участвуют в выборах президента, принимают решения. Очень похоже на наш формат с акционерами.

Также мы пообщались с мэром города. Этот матч - благотворительный. Война имеет два измерения: за наши границы и за наших детей. Сегодня мы будем играть именно за наших детей. Для них мы развиваем инфраструктуру в Ровно. Ровно и Эссен - города побратимы. "Верес" и "Рот-Вайс" - клубы побратимы. И таких матчей нужно больше. Мы уже планируем еще один благотворительный матч в другой стране Европы. Но также с мощным клубом. Наши союзники нам помогают и мы совместно пытаемся пережить эти непростые времена.

Сегодня, 23-го марта, "Рот-Вайсс" сумел победить "Верес" со счетом 3:1. Ровенчане были впереди после первого тайма, однако пропустили трижды во втором.

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КМ. Рот-Вайс - Верес 3:1. Ровенчане сыграли благотворительный матч в Германии
Верес (Ровно) Рот-Вайсс Эссен (Германия) Иван Надеин
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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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