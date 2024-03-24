В Харькове разрушены все трансформаторные подстанции, а также ТЭЦ, - городской голова Терехов
В области действуют почасовые отключения электроэнергии
Фото: espreso.tv
После российской ракетной атаки 22-го марта по украинским ТЭС и ГЭС, в Харькове сложилась самая сложная энергетическая ситуация. Городской голова Игорь Терехов, в эфире телемарафона, сообщил, что в городе было уничтожено ТЭЦ и все трансформаторные подстанции.
В 40% домов города было восстановлено снабжение электроэнергии. Отопление есть в 60% домов. В Харькове и области применяют графики стабилизационных отключений.
- Для Харькова:
Шевченковский и Киевский районы: с 9:00 до 15:00;
Слободской, Основянский районы: с 15:00 до 21:00;
Салтовский, Немышлянский, Индустриальный районы: с 21:00 до 03:00;
Холодногорский, Новобаварский районы: с 03:00 до 9:00.
- Для области:
Мерефянская ТГ, Люботинская ТГ: с 9:00 до 11:00;
Змиевская ТГ, Балаклеевская ТГ: с 11:00 до 13:00;
Чугуевская ТГ, Изюмская ТГ: с 13:00 до 15:00;
Богодуховская ТГ, Дергачевская ТГ: с 15:00 до 17:00.
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