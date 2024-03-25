Критический характер. В ГУР рассказали о повреждениях одного из российских кораблей, попавших под атаку в Крыму
Пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт
Колаж - ГУР МО України
В пятницу, 23-го марта, во временно оккупированном россией Крыму произошла серия взрывов. Как впоследствии официально сообщили в ВСУ, были поражены центр связи, несколько объектов инфраструктуры черноморского флота рф, а также два больших десантных корабля – "Ямал" и "Азов".
В ГУР предоставили более подробную информацию о повреждениях "Ямала". Как говорится в сообщении ведомства, был атакован 13-й судоремонтный завод чф рф в Севастополе, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага "Ямал".
По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений бдк "Ямал" носит критический характер: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт.
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Оккупанты непрерывно откачивают воду из пораженного корабля, который участвовал в аннексии Крыма, а с 2017-го по 2023-й год находился на ремонте.
Пресс-служба разведки добавляет, что другие детали атаки на черноморский флот рф уточняются.
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