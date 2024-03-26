Уничтожено 770 окупантов за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии
+ 125 единиц техники
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях РФ с 24.02.22 по 26.03.24.
За понедельник, 25 марта, было ликвидировано еще 770 окупантов. Всего отери личного состава российской армии с момента полномасштабного вторжения составляют около 438 160 человек.
Также за прошедшие сутки были уничтожены 125 единиц техники и вооружения.
Потери противника в технике:
- танков - 6893 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 13207 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 10904 (+27) ед,
- РСЗО - 1019 (+1) ед,
- средства ПВО - 727 (+1) ед,
- самолетов - 347 (-) ед,
- вертолетов - 325 (-) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8553 (+14) ед,
- крылатые ракеты - 2014 (+4) ед,
- корабли/катера - 26 (-) ед,
- подлодки - 1(-) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14498 (+44) ед,
- специальная техника – 1789 (+4) ед.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Билет на ЕВРО для Украины, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
- Азербайджан U21 – Украина U21. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ-2025 на 26.03.2024
- Поражение команды Ротаня, подготовка национальной сборной Украины. Главные новости за 25-е марта
- Бразилия на Уэмбли и щепотка УПЛ. Расписание футбола на 18 – 24 марта
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн