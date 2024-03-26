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Уничтожено 770 окупантов за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии

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+ 125 единиц техники

Уничтожено 770 окупантов за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях РФ с 24.02.22 по 26.03.24.

За понедельник, 25 марта, было ликвидировано еще 770 окупантов. Всего отери личного состава российской армии с момента полномасштабного вторжения составляют около 438 160 человек.

Также за прошедшие сутки были уничтожены 125 единиц техники и вооружения.

Потери противника в технике:

  • танков - 6893 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 13207 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 10904 (+27) ед,
  • РСЗО - 1019 (+1) ед,
  • средства ПВО - 727 (+1) ед,
  • самолетов - 347 (-) ед,
  • вертолетов - 325 (-) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8553 (+14) ед,
  • крылатые ракеты - 2014 (+4) ед,
  • корабли/катера - 26 (-) ед,
  • подлодки - 1(-) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14498 (+44) ед,
  • специальная техника – 1789 (+4) ед.
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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