Уничтожено 770 окупантов за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях РФ с 24.02.22 по 26.03.24.

За понедельник, 25 марта, было ликвидировано еще 770 окупантов. Всего отери личного состава российской армии с момента полномасштабного вторжения составляют около 438 160 человек.

Также за прошедшие сутки были уничтожены 125 единиц техники и вооружения.

Потери противника в технике: