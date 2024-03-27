Силы ПВО ночью сбили 10 из 13 шахедов

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины ночью 27 марта были уничтожены десять российских беспилотников.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Об успешной работе отчитались в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что враг запускал дроны из северо-восточного направления.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 13 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 10 БпЛА были уничтожены", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки РФ нанесла 5 ракетных и 74 авиационных ударов по Украине.