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Силы ПВО ночью сбили 10 из 13 шахедов

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Сбито большинство БПЛА

Силы ПВО ночью сбили 10 из 13 шахедов

25 ОПДБр ДШВ

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Силами и средствами противовоздушной обороны Украины ночью 27 марта были уничтожены десять российских беспилотников.

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Об успешной работе отчитались в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что враг запускал дроны из северо-восточного направления.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 13 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 10 БпЛА были уничтожены", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки РФ нанесла 5 ракетных и 74 авиационных ударов по Украине.

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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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