Силы ПВО ночью сбили 10 из 13 шахедов
Сбито большинство БПЛА
25 ОПДБр ДШВ
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины ночью 27 марта были уничтожены десять российских беспилотников.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Об успешной работе отчитались в
"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 13 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 10 БпЛА были уничтожены", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки РФ нанесла 5 ракетных и 74 авиационных ударов по Украине.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Двадцать четыре из двадцати четырех. Определились все участники чемпионата Европы 2024
- Украина – Исландия. АУДИО онлайн трансляция финального матча плей-офф отбора на ЕВРО-2024
- Украина - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход на Евро-2024
- Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. Уже известен преемник
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн