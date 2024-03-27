В Воздушных силах рассказали, как Украина сбивает российские Цирконы
Возможности у ВСУ есть
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Украина располагает необходимыми средствами для того, чтобы сбивать российские противокорабельные гиперзвуковые ракеты ЗМ22 "Циркон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илью Евлаша в эфире телемарафона.
Как пояснил Евлаш, скорость гиперзвукового оружия составляет более 5 махов. 1 мах - это около 1,2 тысячи километров в час.
"Это очень-очень быстрое оружие. Если мы говорим о "Цирконах", то это примерно 8-9 махов. Это невероятно быстро. Однако когда эти ракеты заходят на ударную траекторию, их скорость падает. Она становится дозвуковой. Где-то 4,5 маха", - рассказал спикер Воздушных сил.
Он добавил, что, когда скорость "Циркона" составляет около 4,5 маха, Украина применяет противобаллистические комплексы для ее сбивания. Речь идет, например, о SAMP/T или Patriot.
Недавно СМИ заявили о том, что Российская Федерация во время атаки против Украины, 7 февраля, могла применить противокорабельную гиперзвуковую ракету СМ22 "Циркон". Повторно враг применил вышеупомянутую ракету уже 25 марта. Тогда эксперты смогли собрать большее количество обломков и лучше исследовать ракету.
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