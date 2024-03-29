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Мобилизация 500 тысяч человек? Сырский оценил реальные потребности ВСУ

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Цифры явно завышены

Мобилизация 500 тысяч человек? Сырский оценил реальные потребности ВСУ

LB.ua

Новина українською

В Вооруженных силах Украины пересмотрели потребность в мобилизации после аудита определенных частей. Цифра будет существенно меньше 500 тысяч.

Об этом в интервью Укринформу сказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"За счет пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра (500 тыс. резервистов - ред.) была существенно уменьшена. Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах... Сейчас мы пересматриваем численность и количество отдельных частей, которые не участвуют в боевых действиях, на основании аудита их деятельности. Это позволило нам высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части", - сказал Сырский.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News также заявил, что не видит необходимости в привлечении к Силам Обороны дополнительных 500 тысяч человек.

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Источник:
Укринформ
Опубликовал: Александр Бураков
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