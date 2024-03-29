Официально: Зеленский назначил Данилова послом в Молдову
Дипломатический путь
Фото: Getty Images
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов станет послом Украины в Молдавии.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.
Зеленский рассказал, что согласовал кандидатуру Данилова как нового посла Украины в Республике Молдова.
"Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украине. Для нас Молдова является чрезвычайно весомым государством - и с точки зрения вызовов безопасности в регионе, и с точки зрения нашего двустороннего взаимодействия", - сказал Зеленский.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, 26 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. На эту должность был назначен Олег Иващенко.
В свою очередь Зеленский назначил бывшего главу внешней разведки Литвиненко на должность секретаря СНБО. Ранее этот пост занимал Алексей Данилов.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
- От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
- Мобилизация 500 тысяч человек? Сырский оценил реальные потребности ВСУ
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО