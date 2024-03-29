  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Официально: Зеленский назначил Данилова послом в Молдову
В тренде

Официально: Зеленский назначил Данилова послом в Молдову

Общие новости
Обновлено

Дипломатический путь

Официально: Зеленский назначил Данилова послом в Молдову

Фото: Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов станет послом Украины в Молдавии.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

Зеленский рассказал, что согласовал кандидатуру Данилова как нового посла Украины в Республике Молдова.

Читайте такжеЗеленский сообщил, что переводит Данилова "на другое направление"

"Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украине. Для нас Молдова является чрезвычайно весомым государством - и с точки зрения вызовов безопасности в регионе, и с точки зрения нашего двустороннего взаимодействия", - сказал Зеленский.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, 26 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. На эту должность был назначен Олег Иващенко.

В свою очередь Зеленский назначил бывшего главу внешней разведки Литвиненко на должность секретаря СНБО. Ранее этот пост занимал Алексей Данилов.

По теме
yellow-arrow
Зеленский уволит двух заместителей Ермака, - СМИ
yellow-arrow
Баранка подтвердил, что покидает пост главы комитета этики и честной игры УАФ
yellow-arrow
Альтман - об обстрелах Одессы: Когда тебя это не касается, то к этому можно относиться более или менее сдержанно, но когда касается – это уже совсем другое
Владимир Зеленский Алексей Данилов война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости