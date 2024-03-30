Силы Обороны ликвидировали за сутки 730 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Также 142 единицы техники были уничтожены
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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.
Силы Обороны Украины ликвидировали еще 730 противников. Кроме этого, они уничтожили 142 единицы вражеской техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 441 520 (+730) человек,
- танков ‒ 6951 (+29) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13284 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 11006 (+15) ед,
- РСЗО – 1023 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 736 (+1) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8701 (+45),
- крылатых ракет ‒ 2046 (+24),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14670 (+25) ед,
- специальной техники – 1814 (+7).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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