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Силы Обороны ликвидировали за сутки 730 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Также 142 единицы техники были уничтожены

Силы Обороны ликвидировали за сутки 730 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.

Силы Обороны Украины ликвидировали еще 730 противников. Кроме этого, они уничтожили 142 единицы вражеской техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 441 520 (+730) человек,
  • танков ‒ 6951 (+29) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13284 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 11006 (+15) ед,
  • РСЗО – 1023 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 736 (+1) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8701 (+45),
  • крылатых ракет ‒ 2046 (+24),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14670 (+25) ед,
  • специальной техники – 1814 (+7).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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