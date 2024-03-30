Россияне ночью атаковали Украину 12 БпЛА и четырьмя ракетами С-300/С-400
Большинство дронов ПВО сбило
Вадим Сарахан
Российская оккупационная армия вновь нанесла ночную атаку по территории Украины с 29 на 30 марта.
Для нападения захватчики применили четыре зенитных управляемых ракет С-300/С-400. Все они ударили по Донбасу.
Кроме этого, россияне использовали для атаки ударные дроны.
"Всего зафиксированы пуски 12 ударных БПЛА "Shahed-136/131", девять из них были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей", - говорится в отчете ПС ВСУ.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- СМИ: Ливерпуль нашел замену Салаху
- Алонсо остается в Байере, Баранка покидает УАФ, Трубин играет на ноль. Главные новости за 29 марта
- Доход семьи Зеленского вырос втрое - президент обнародовал декларацию за прошлый год
- Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. Уже известен преемник
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн