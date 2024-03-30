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Россияне ночью атаковали Украину 12 БпЛА и четырьмя ракетами С-300/С-400

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Большинство дронов ПВО сбило

Россияне ночью атаковали Украину 12 БпЛА и четырьмя ракетами С-300/С-400

Вадим Сарахан

Новина українською

Российская оккупационная армия вновь нанесла ночную атаку по территории Украины с 29 на 30 марта.

Для нападения захватчики применили четыре зенитных управляемых ракет С-300/С-400. Все они ударили по Донбасу.

Кроме этого, россияне использовали для атаки ударные дроны.

"Всего зафиксированы пуски 12 ударных БПЛА "Shahed-136/131", девять из них были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей", - говорится в отчете ПС ВСУ.

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Генштаб ЗСУ Shahed-136 ПВО С-300
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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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