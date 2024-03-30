Россияне ночью атаковали Украину 12 БпЛА и четырьмя ракетами С-300/С-400

Российская оккупационная армия вновь нанесла ночную атаку по территории Украины с 29 на 30 марта.

Для нападения захватчики применили четыре зенитных управляемых ракет С-300/С-400. Все они ударили по Донбасу.

Кроме этого, россияне использовали для атаки ударные дроны.