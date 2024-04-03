"Все были в балаклавах. Человек 30-40". Хацкевич раскрыл детали нападения польских хулиганов
Неизвестные пытались атаковать команду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Заглембе" Сосновец Александр Хацкевич рассказал детали инцидента с участием неизвестных лиц, которые ворвались на тренировку команды.
- Александр Николаевич, как Вы там? Правду пишут, что Вас избили неизвестные?
- На тренировке команды был очень неприятный инцидент, назовем эту ситуацию именно так. Игроки и представители тренерского штаба вышли тренировки и на нас набросилась группа неизвестных молодых людей. Все были в балаклавах. Человек 30-40. Точно не считал сколько их было. Эти молодые люди выскочили на поле и вели себя очень агрессивно. Пытались давить на нас физически.
- То есть, хотели избить?
- Вероятно, что да. Однако прошло. Большинство тренеров, я в том числе, и почти все игроки команды оперативно покинули поле. Местные футболисты, поляки, остались и вели с этими ребятами какой-то диалог. О чем-то говорили, не могу сказать о чем именно. Не потому, что не хочу рассказывать, нет. Просто польский язык понимаю не так хорошо. Были какие-то претензии.
- Относительно не лучших результатов команды под вашим руководством?
- Возможно. Честно, я не понял из тех слов, которые услышал на польском, в чем была суть.
- Самый главный вопрос: с Вами все в порядке?
- Да. Ни синяков, ни царапин. Все хорошо. После того, как эта группа неизвестных людей покинула нашу базу, мы вернулись на поле и провели тренировку. Более того, завершили ее в хорошем настроении.
- Я так понимаю, что это были представители ультрас "Заглембе"?
- Они не представились, кем являются. Никаких опознавательных знаков на них тоже не было. Никакой клубной атрибутики или чего-то такого.
Больше всего меня в этой ситуации возмутило то, что мы до сих пор не можем связаться с президентом клуба. У меня к нему есть один очень серьезный вопрос: как так могло случиться, что на команду напали на ее базе? Почему клуб никак, вообще никак (!), не обеспечил безопасность игрокам и тренерам? Слава Богу, все обошлось, но...
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