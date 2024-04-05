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Кроме живой силы, акцент на артсистемах и бронемашинах. Генштаб обнародовал обновленные потери врага

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Успехи ВСУ за сутки

Кроме живой силы, акцент на артсистемах и бронемашинах. Генштаб обнародовал обновленные потери врага

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил общие потери российских войск за минувшие сутки военных действий.

По ее итогам Силы Обороны ликвидировали 860 оккупантов и вывели из строя 235 единиц боевой техники. Особый акцент - на артиллерийских системах (50) и бронемашинах (73).

С начала полномасштабного вторжения враг потерял:

  • личного состава - около 445900 (+860) человек
  • танков - 7033 (+15)
  • боевых бронированных машин - 13459 (+73)
  • артиллерийских систем - 11221 (+50)
  • РСЗО - 1029 (+3)
  • средства ПВО - 747 (+1)
  • самолетов - 347 (+0)
  • вертолетов - 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8847 (+30)
  • крылатые ракеты - 2059 (+0)
  • корабли/катера - 26 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14922 (+61)
  • специальная техника - 1849 (+4).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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