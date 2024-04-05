Кроме живой силы, акцент на артсистемах и бронемашинах. Генштаб обнародовал обновленные потери врага
Успехи ВСУ за сутки
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил общие потери российских войск за минувшие сутки военных действий.
По ее итогам Силы Обороны ликвидировали 860 оккупантов и вывели из строя 235 единиц боевой техники. Особый акцент - на артиллерийских системах (50) и бронемашинах (73).
С начала полномасштабного вторжения враг потерял:
- личного состава - около 445900 (+860) человек
- танков - 7033 (+15)
- боевых бронированных машин - 13459 (+73)
- артиллерийских систем - 11221 (+50)
- РСЗО - 1029 (+3)
- средства ПВО - 747 (+1)
- самолетов - 347 (+0)
- вертолетов - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8847 (+30)
- крылатые ракеты - 2059 (+0)
- корабли/катера - 26 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 14922 (+61)
- специальная техника - 1849 (+4).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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