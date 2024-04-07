Александрия пропустила 2 гола от Черноморца и осталась в меньшинстве уже к 18-й минуте
Серьезные проблемы у команды Ротаня
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Прямо сейчас проходит игра 23-го тура УПЛ "Черноморец" - "Александрия". Для одесситов матч начался очень удачно. Что не скажешь об их соперниках.
На 10-й минуте, несмотря на активность "Александрии", счет открыл нападающий хозяев Богдан Бойчук. Он сыграл на добивании после удара Брагару. На 17-й минуте арбитр удалил защитника "Александрии" Кампоса за фол в собственной штрафной площадке. Пенальти уверенно реализовал Илья Путря. 2:0 уже в первой части игры.
Сможет ли Руслан Ротань каким-то образом выбраться из этой ситуации - следите с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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