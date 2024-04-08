СБУ в Харькове разоблачила инженеров, которые работали над подключением ЗАЭС к Росатому
По заказу корпорации из РФ они разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию
ssu.gov.ua
Киберспециалисты Службы безопасности предотвратили попытки РФ получить новые технологии в сфере атомной энергетики. В результате многоэтапной спецоперации в Харькове задержаны шесть бывших чиновников проектных институтов Украины, работавшие на подсанкционный российский "Росатом".
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По заказу корпорации из РФ они разрабатывали научно-исследовательскую и проектную документацию для модернизации российских атомных станций.
"Прежде всего речь идет о Курской, Ростовской, Нововоронежской и Балаковской АЭС.
Также представители "Росатома" планировали привлечь своих пособников к выполнению высокотехнологичных работ на временно захваченной части территории на юге Украины.
Там фигуранты должны были помочь оккупантам полностью интегрировать Запорожскую атомную электростанцию в энергетическую систему России", - отмечают в СБУ.
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