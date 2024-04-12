Действовал в пользу России. Экс-президент IBU Бессеберг получил три годам тюрьмы из-за коррупции
Андерс Бессеберг подозревался в получении взяток в течение длительного времени в должности
фото из свободных источников
Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг признан виновным в коррупции. За правонарушения бывший функционер получил заключение сроком на три года и месяц, сообщает норвежское издания NRK.
78-летнему Бессебергу предъявлены обвинения в коррупции весной 2023 года. Многолетний глава IBU подозревался в получении взяток в течение длительного времени в должности — до 10 лет.
В частности, Бессеберг был связан с влиянием России. В начале 2021 года функционера уже признавали виновным в сокрытии допинговых проб российских биатлонистов.
Суд установил, что функционер действовал в российских интересах. Его признали виновным по девяти из 10 пунктов обвинений по делу. Также у норвежца конфискуют 1.4 миллиона норвежских крон.
За время своей работы во главе IBU норвежец получал ценные часы и ездил на "эксклюзивную" охоту в РФ, Чехию и Австрию. Также его подозревали в использовании услуг секс-работниц, которые для него организовывали в России..
Адвокат бывшего президента международной организации уже заявил о намерении подавать апелляцию против решения суда.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Греция отрывается, Чехия обходит Шотландию и это имеет последствия для Украины
- Насыщенный уик-энд плюс репетиция финала Кубка Украины. Расписание футбола на 8 – 14 апреля
- Холанд посетил раздевалку Реала после матча Лиги чемпионов - известна причина
- "Отсидеться никому не удастся". Командующий Сухопутными войсками обратился к украинцам
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского