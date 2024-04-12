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Действовал в пользу России. Экс-президент IBU Бессеберг получил три годам тюрьмы из-за коррупции

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Андерс Бессеберг подозревался в получении взяток в течение длительного времени в должности

Действовал в пользу России. Экс-президент IBU Бессеберг получил три годам тюрьмы из-за коррупции

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг признан виновным в коррупции. За правонарушения бывший функционер получил заключение сроком на три года и месяц, сообщает норвежское издания NRK.

78-летнему Бессебергу предъявлены обвинения в коррупции весной 2023 года. Многолетний глава IBU подозревался в получении взяток в течение длительного времени в должности — до 10 лет.

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В частности, Бессеберг был связан с влиянием России. В начале 2021 года функционера уже признавали виновным в сокрытии допинговых проб российских биатлонистов.

Суд установил, что функционер действовал в российских интересах. Его признали виновным по девяти из 10 пунктов обвинений по делу. Также у норвежца конфискуют 1.4 миллиона норвежских крон.

За время своей работы во главе IBU норвежец получал ценные часы и ездил на "эксклюзивную" охоту в РФ, Чехию и Австрию. Также его подозревали в использовании услуг секс-работниц, которые для него организовывали в России..

Адвокат бывшего президента международной организации уже заявил о намерении подавать апелляцию против решения суда.

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