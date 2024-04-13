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"Под контролем украинских войск": Минобороны опровергли информацию о оккупации Богдановки россиянами

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Говорят, что нужно доверять только официальным источникам

"Под контролем украинских войск": Минобороны опровергли информацию о оккупации Богдановки россиянами

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Сегодня появилась информация от аналитического портала DeepState, что россияне оккупировали село Богдановка. Правда, Министерство обороны вышло с заявлением-опровержением.

“Идут интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении.

Ночью штурмовые группы неприятеля пробились на северную окраину города. Богдановка сейчас находится под контролем Сил обороны. Идет сражение, враг не прекращает штурмов.

Ориентируйтесь только на официальные сообщения Вооруженных сил Украины”, - говорится в сообщении.

Богдановка расположена позади Часового Яра в Бахмутском районе Донецкой области.

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Источник:
Міністерство оборони
Опубликовал: Максим Кучер
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