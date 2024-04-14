Силы ПВО уничтожили ночью все 10 российско-иранских беспилотников

В ночь с 13 на 14 января российские оккупационные войска атаковали территорию Украины ударными БПЛА.

В общей сложности они использовали 10 дронов типа "Shahed-131/136". Местом запуска была Курская область Российской Федерации.

"Все "шахеды" сбиты в Харьковской области зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины", - говорится в отчете командующего ПС ВСУ Николая Олещука.

Кроме этого, с территории оккупированной Донетчины россияне атаковали четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400.