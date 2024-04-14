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Федоривский: Во время пенальти вратарей очень сильно ставят в рамки

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Рассказал об эпизоде в игре с Минаем

Федоривский: Во время пенальти вратарей очень сильно ставят в рамки

Фото: Оболонь

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В 24-м туре УПЛ "Оболонь" сыграла вничью с "Минаем" (1:1). Голкипер пивоваров Назарий Федоривский прокомментировал момент с исполнением пенальти в его ворота. Назарий отразил выстрел Устименко с 11-ти метров, но арбитр приказал выполнить пенальти снова, так как голкипер оставил до удара линию ворот.

"Мне трудно прокомментировать, потому что я не видел этого момента пока что на видео. Как сказали, что я до удара в первом моменте вышел за линию.

Знаете, вратарей очень сильно, я считаю, в этом плане ставят в рамки, потому что бьющему можно делать что угодно. Они могут по 10 минут подходить к мячу, как в этом моменте. Он подходил-подходил-подходил. Конечно, я должен как бы действовать, двигаться, показывать в какой-то угол.

Поэтому получилось так, возможно, что к моменту удара я немного заступил. Возможно, если бы на какую-то долю секунды раньше он пробил, то этого бы не пересматривали", - прокомментировал голкипер.

Со второй попытки нападающий "Миная" Устименко пенальти таки реализовал. Этот гол помог команде взять очко на выезде.

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Оболонь (Киев) Назарий Федоривский
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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