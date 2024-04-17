РФ ударила по Чернигову тремя ракетами Искандер. Известно о 15 погибших, ранен 61 человек

Российские захватчики утром 17 апреля ударили по центру Чернигова тремя крылатыми ракетами "Искандер".

Об этом сообщил в комментарии Суспільному глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Читайте также Враг ударил ракетами по Чернигову, есть погибшие и раненые

"Россияне ударили по Чернигову тремя крылатыми ракетами "Искандер", – отметил Чаус.

Как отмечается, по состоянию на 13:30 известно о 15 погибших людях, травмирован 61 человек, из них трое детей.

"Есть информация о шести пропавших без вести граждан. Повреждены объекты социальной инфраструктуры, здание вуза, больница, 16 жилых многоэтажек в одном из микрорайонов города", - добавляют в Нацполиции.