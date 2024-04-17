РФ ударила по Чернигову тремя ракетами Искандер. Известно о 15 погибших, ранен 61 человек
Удар был нанесен утром
фото из свободных источников
Российские захватчики утром 17 апреля ударили по центру Чернигова тремя крылатыми ракетами "Искандер".
Об этом сообщил в комментарии Суспільному глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Россияне ударили по Чернигову тремя крылатыми ракетами "Искандер", – отметил Чаус.
Как отмечается, по состоянию на 13:30 известно о 15 погибших людях, травмирован 61 человек, из них трое детей.
"Есть информация о шести пропавших без вести граждан. Повреждены объекты социальной инфраструктуры, здание вуза, больница, 16 жилых многоэтажек в одном из микрорайонов города", - добавляют в Нацполиции.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.04.2024 в 16:25
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