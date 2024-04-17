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РФ ударила по Чернигову тремя ракетами Искандер. Известно о 15 погибших, ранен 61 человек

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Удар был нанесен утром

РФ ударила по Чернигову тремя ракетами Искандер. Известно о 15 погибших, ранен 61 человек

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российские захватчики утром 17 апреля ударили по центру Чернигова тремя крылатыми ракетами "Искандер".

Об этом сообщил в комментарии Суспільному глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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"Россияне ударили по Чернигову тремя крылатыми ракетами "Искандер", – отметил Чаус.

Как отмечается, по состоянию на 13:30 известно о 15 погибших людях, травмирован 61 человек, из них трое детей.

"Есть информация о шести пропавших без вести граждан. Повреждены объекты социальной инфраструктуры, здание вуза, больница, 16 жилых многоэтажек в одном из микрорайонов города", - добавляют в Нацполиции.

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Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.04.2024 в 16:25
Вічна пам'ять загиблим! Взагалі то Іскандер це балістична ракета...
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.04.2024 в 16:25
Вічна пам'ять загиблим! Взагалі то Іскандер це балістична ракета...
Ответить
0
0

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